Экологические проекты позволили создать новые места для отдыха в Капотне – бюро Wowhaus

Фото: Сергей Шинов
Экологические проекты позволили создать новые комфортные места для отдыха в районе Капотня, где расположен Московский НПЗ, сообщил сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро, выступая на Московском урбанистическом форуме.
Он отметил важность модернизации промышленности и внедрения наилучших доступных технологий. Шапиро рассказал, что его архитектурное бюро участвовало в реновации района Капотня. Эксперт подчеркнул, что взаимодействие предприятия и города помогло преобразить район.
"Модернизация Московского НПЗ и благоустройство по городской программе "Мой район" – основные составляющие устойчивого развития Капотни на протяжении последних лет. Итогом этого стало настоящее преображение района, которое мы видим сегодня: здесь появились комфортные скверы и дворы, собственный парк с уникальной экосистемой", – заявил он.
По словам Шапиро, район стал успешным примером единения современного промышленного сектора и жилого пространства.
Руководитель программы экологической модернизации предприятия Юрий Ерохин выступил на форуме с докладом о программе экологической модернизации, которая продолжается на Московском НПЗ с 2011 года.
По его словам, благодаря современным технологиям предприятие, которое является одним из ключевых производителей топлива, перешло на замкнутый цикл водопотребления и в четыре раза снизило воздействие на окружающую среду.
Инвестиции "Газпром нефти" в программу модернизации превышают 350 миллиардов рублей. Ерохин отметил, что МНПЗ последовательно внедряет самые современные технологии во все новые проекты. Он подчеркнул, что они направлены на повышение энергоэффективности и сохранение природных ресурсов.
"Принципы экологичности и социальной ответственности лежат в основе программы развития предприятия", – сказал он.
Ранее интерактивный проект "Гигарамы" о благоустройстве района Капотня стал номинантом международной профессиональной интернет-премии WebbyAwards. Победителя в области веб-проектов определят при помощи оценок жюри и пользовательского голосования.
Проект рассказывает о благоустройстве Капотни при помощи программы "Мой район" и модернизации расположенного там Московского НПЗ. В интерактивном ролике, совмещающем съемку двух разных объектов МНПЗ и инфраструктуры района и предприятия, показана реновация городской среды и реконструкция завода.
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