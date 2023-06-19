Песков оценил мирный план Африки по урегулированию ситуации на Украине

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Идеи африканских стран по урегулированию ситуации на Украине включают предложения, которые могут быть реализованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться", – отметил он.

В субботу, 17 июня, главы шести стран Африки, в том числе Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, прибыли в Санкт-Петербург. Там они встретились с Владимиром Путиным.

В ходе переговоров российский лидер подчеркнул, что ценит заинтересованность африканских стран в поиске путей урегулирования конфликта. На встрече делегация представила Путину мирную инициативу, которая состоит из десяти пунктов.