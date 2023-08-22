Лавров прибыл на саммит БРИКС в ЮАР

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург для участия в саммите БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Об этом сообщается в телеграм-канале официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Самолет главы российской дипломатии приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф.

"И сразу измерение температуры – обязательная часть встречи прибывающих гостей", – написала Захарова.

Лавров будет очно представлять Россию на саммите. Владимир Путин примет участие в саммите по видео-конференц-связи.

Саммит пройдет с 22 по 24 августа под председательством Южно-Африканской Республики. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран.

На заседаниях саммита, а также в ходе неформальной встречи лидеров будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности объединения, включая проблематику его возможного расширения, глобальную и региональную повестку дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

Итоговые договоренности всех стран-участниц будут отражены в Йоханнесбургской декларации. Перед саммитом в ЮАР состоится Деловой форум, на котором Путин выступит с видеообращением.

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