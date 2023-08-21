Путин примет участие в саммите БРИКС 22–24 августа по видеосвязи

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Владимир Путин примет участие в XV саммите БРИКС (союз пяти государств – Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) в формате видеоконференции. Саммит пройдет с 22 по 24 августа под председательством Южно-Африканской Республики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"На заседаниях саммита, а также в ходе неформальной встречи лидеров будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности объединения, включая проблематику его возможного расширения, глобальную и региональную повестку дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях", – указано в сообщении.

Отмечается, что президент расскажет присутствующим на саммите о приоритетах российского председательства в организации, которое начнется уже в следующем году.

Подчеркивается, что итоговые договоренности всех стран-участниц будут отражены в Йоханнесбургской декларации.

Перед саммитом в ЮАР состоится Деловой форум, на котором Путин выступит с видеообращением, отметили в Кремле. В рамках очного присутствия саммит посетит российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению объединения. Таким образом, он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к вступлению в организацию Аргентины, ОАЭ и Саудовской Аравии.

По словам представителя Кремля, возможное вступление стран является предметом дискуссий. При этом, отметил он, речь идет о государствах, с которыми РФ имеет взаимодействие в различных областях.

Позже посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров отмечал, что многие страны Африки высказались о желании присоединиться к БРИКС, в том числе и Эфиопия. Этот вопрос будет рассматриваться во время саммита БРИКС, подчеркнул он.



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