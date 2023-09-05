Путин и Си Цзиньпинь не координировали между собой решения не ехать на G20 – Песков

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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не договаривались между собой при принятии решений не лететь на саммит Группы двадцати в Нью-Дели, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, каждая из сторон принимала это решение исходя из собственных графиков.

Ранее официальный представитель Кремля заявлял, что Путин не планирует присутствовать лично на саммите G20 в Индии в сентябре. Однако он не исключил того, что российский лидер может принять участие в мероприятии в дистанционном формате.

По поручению президента российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выступит 9 и 10 сентября на двух пленарных заседаниях в Нью-Дели.

Позже стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин тоже не поедет на саммит G20. В связи с этим решением китайского лидера президент США Джо Байден выразил разочарование. Китайскую делегацию на саммите "Группы двадцати" возглавит глава Госсовета КНР Ли Цян.

В Индии заявили, что РФ на саммите G20 может представить Лавров