Делегацию КНР на саммите G20 в Индии возглавит глава Госсовета Ли Цян

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Глава Госсовета КНР Ли Цян возглавит китайскую делегацию на саммите Группы двадцати (G20) в Индии. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

"По приглашению правительства Индии премьер Госсовета КНР Ли Цян 9–10 сентября примет участие в 18-м саммите лидеров стран G20 в Нью-Дели", – передает РИА Новости слова дипломата.

Из этого следует, что председатель КНР Си Цзиньпин не примет участия в мероприятии.

В конце августа сообщалось о высокой вероятности того, что председатель КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Индии. В связи с этим решением председателя КНР лидер США Джо Байден выразил разочарование. Байден подчеркнул, что все равно собирается увидеться с Си Цзиньпином.

До этого сообщалось, что по поручению Владимира Путина российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выступит 9 и 10 сентября на двух пленарных заседаниях в Нью-Дели. Предусмотрен также ряд двусторонних переговоров на полях G20.

В Индии заявили, что РФ на саммите G20 может представить Лавров