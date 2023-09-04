Байден заявил, что разочарован решением Си Цзиньпина не ехать на саммит G20 в Индии

Фото: 123RF/palinchak

Американский лидер Джо Байден выразил разочарование в связи с решением председателя КНР Си Цзиньпина не ехать на саммит лидеров Группы двадцати. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Само мероприятие пройдет в Индии 9–10 сентября 2023 года.

"Я разочарован, но я собираюсь увидеться с ним", – подчеркнул президент США в беседе с представителями СМИ.

О том, что Цзиньпин не поедет на саммит Группы двадцати в Индии, в прессе сообщали еще 31 августа. В СМИ предположили, что вместо него страну представит глава правительства КНР Ли Цян.

Также стало известно, что мероприятие не посетит и Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства может принять участие в саммите в дистанционном формате. Представитель Кремля уточнял, что информация о встрече Путина с другими участниками уточняется.

Эксперты спрогнозировали инфляцию более 6% в странах G20