ЕС может обсудить зерновую инициативу на саммите G20 – СМИ

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Евросоюз может поднять обсуждение по теме черноморской зерновой инициативы на саммите G20. Об этом сообщил представитель ЕС, передает ТАСС.

Источник заявил, что, помимо обсуждения зерновой сделки, также будет затронут вопрос о продовольственной безопасности с африканскими партнерами. Он станет ключевым во время переговоров на саммите G20.

"У нас есть список встреч и нет табу в плане проведения встреч. Мы открыты к любым форматам. Если будет встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, то, конечно, будет затронута зерновая сделка", – отметил представитель.

Ранее официальный представитель Кремля заявлял, что Путин не планирует присутствовать лично на саммите G20 в Индии в сентябре. Однако он не исключил того, что российский лидер может принять участие в мероприятии в дистанционном формате.

По поручению президента российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выступит 9 и 10 сентября на двух пленарных заседаниях в Нью-Дели.

Позже стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин тоже не поедет на саммит G20. В связи с этим решением китайского лидера президент США Джо Байден выразил разочарование. Китайскую делегацию на саммите "Группы двадцати" возглавит глава Госсовета КНР Ли Цян.

В Индии заявили, что РФ на саммите G20 может представить Лавров