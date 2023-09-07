Страны G20 согласились предоставить членство Африканскому союзу – СМИ

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Страны, входящие в Группу двадцати, готовы предоставить членство в объединении Африканскому союзу. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источник.

Как отмечает издание, официальное заявление будет сделано в рамках саммита G20, который состоится в Индии 9–10 сентября.

В конце июля Владимир Путин поддержал инициативу Африканского союза стать полноценным участником "Большой двадцатки". Российский лидер выразил надежду, что окончательное решение по данному вопросу будет принято в сентябре.

Он также сообщил о готовности Москвы содействовать "укреплению суверенитета африканских государств". По его словам, Россия поспособствует тому, чтобы Африка стала одним из полюсов многополярного мира.

Стало известно, что российскую делегацию на предстоящем саммите возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он выступит 9 и 10 сентября на двух пленарных заседаниях в Нью-Дели.



В Индии заявили, что РФ на саммите G20 может представить Лавров