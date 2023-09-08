Салливан заявил, что США хотели бы видеть Зеленского на саммите G20 в Индии

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Соединенные Штаты хотели бы видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите Группы двадцати (G20) в Индии. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"По нашему мнению, иметь Зеленского на этом (саммите) G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом", – приводит его слова РИА Новости.

Салливан подчеркнул, что украинский президент "без отдыха" занимается вовлечением лидеров государств мира в разговоры о принципах "длительного мира". По словам советника президента США, в Вашингтоне положительно оценивают старания украинского президента.

Российскую делегацию на саммите G20 по поручению Владимира Путина возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выступит 9 и 10 сентября на двух пленарных заседаниях в Нью-Дели. Предусмотрен также ряд двусторонних переговоров на полях G20.

В Индии заявили, что РФ на саммите G20 может представить Лавров