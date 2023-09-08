В МИД РФ рассчитывают, что расчеты в нацвалютах упомянут в итоговой декларации G20

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Москва ожидает, что в итоговой декларации к саммиту Группы двадцати (G20) будут отображены вопросы о расчетах в национальных валютах. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью телеканалу TV BRICS.

"В этом году, конечно, мы ожидаем, что будет подробно освещена тема мировой валютно-финансовой системы, вопросы расчетов в национальных валютах, вообще роль развивающегося мира", – сказал он, отвечая на вопрос об ожиданиях РФ от саммита G20.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ также заявил, что создание единой валюты в БРИКС возможно в будущем. По его мнению, путь к созданию единой валюты будет непростым и небыстрым, но выразил уверенность, что объединение к этому придет.

Биричевский отметил, что к партнерству БРИКС большой интерес проявляет Индонезия, а Турция смотрит на объединение "с большим интересом".

Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22–24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран начнется 1 января 2024 года.

Рамапоса также обратил внимание, что БРИКС не станет ограничиваться одной фазой расширения. Члены союза достигли соглашения в отношении руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур процесса расширения БРИКС.



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