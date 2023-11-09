МИД рекомендовал россиянам не посещать Латвию после закона о конфискации авто РФ

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Российская сторона призвала граждан не посещать Латвию на личных машинах, которые были зарегистрированы в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается правового беспредела, который творится в странах Прибалтики, то мы продолжим принимать ответные меры, в том числе и асимметричного характера, что мы и делаем", – заявила дипломат.

В конце октября стало известно, что сейм Латвии утвердил в первом чтении поправки, предусматривающие запрет на нахождение машин с российскими номерами на территории страны.

Из нововведения следует, что авто с номерами РФ будут конфискованы в том случае, если владельцы не перерегистрируют их в течение трех месяцев. При конфискации их будут направлять Украине.

Комментируя запрет на въезд в страны Евросоюза на авто с российскими номерами, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что это представляет собой абсурд. По его мнению, такие меры делают еще более плачевными взаимоотношения Москвы с государствами Европы.