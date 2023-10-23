В Госдуме предложили запретить въезд в Россию машин с номерами стран Прибалтики

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что в случае закрытия для российских кораблей Балтийского моря в РФ введут запрет на въезд автомобилей с номерами стран Прибалтики (Латвии, Эстонии и Литвы).

"Страны Прибалтики своими комариными ультиматумами и угрозами переходят все мыслимые и немыслимые границы. Этих взорвавшихся провокаторов и отъявленных русофобов во власти надо проучить", – заявил он РИА Новости.

Как утверждает Шеремет, на данный момент прибалтийские страны, выбрав антироссийскую политику, срубают сук, на котором сидят, поскольку не представляют масштаб экономических проблем, который может упасть на них из-за подобных действий.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал закрыть Балтийское море, если будет доказана "вина России" в повреждении Balticconnector.

В Кремле опровергли информацию о причастности России к ЧП на Balticconnector. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любые угрозы России нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили, и задал вопрос Латвии, закроют ли Балтику виновникам ЧП на "Северных потоках".

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

Эстонская газета Postimees ранее писала, что к повреждению эстонско-финского газопровода могло быть причастно китайское судно. По данным местных правоохранительных органов, рассматривается несколько, включая российское "Севморпуть".

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