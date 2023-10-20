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20 октября, 16:31

Политика

Президент Латвии призвал закрыть Балтийское море из-за аварии на Balticconnector

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Страны – члены Североатлантического альянса могут согласиться на закрытие судоходства в Балтийском море из-за аварии на газопроводе Balticconnector. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"На мой взгляд, НАТО следует просто по существу закрыть Балтийское море для кораблей. Это можно сделать. Корабли можно остановить", – передает ERR слова латвийского лидера.

Ринкевичс считает, что море стоит закрыть, если будет доказана "вина России" в повреждении Balticconnector. Кроме того, закрытие моря будет обсуждаться в НАТО только при появлении "конкретных фактов". По его словам, в настоящее время продолжается расследование ЧП с газопроводом.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Расследованием произошедшего Финляндия занимается совместно с Эстонией. Помимо этого, готовность оказать содействие в решении вопроса выразили в НАТО.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне произошедшего заявил, что если при расследовании будет установлено преднамеренное повреждение газопровода, то Альянс даст единый и решительный ответ. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кайя Мюккянена, повреждение Balticconnector было вызвано внешними силами.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что повреждение Balticconnector можно расценивать как атаку на инфраструктуру Североатлантического альянса.

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