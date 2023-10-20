МИД Эстонии заявил, что повреждение Balticconnector можно считать атакой на НАТО

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Повреждение газопровода Balticconnector можно расценивать как атаку на инфраструктуру Североатлантического альянса. Об этом рассказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

"Это не экологическая авария. <...> Это можно рассматривать как атаку на инфраструктуру НАТО", – приводит его слова журнал Foreign Policy.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне произошедшего заявил, что если при расследовании будет установлено преднамеренное повреждение газопровода, то Альянс даст единый и решительный ответ.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

Эстонская газета Postimees ранее писала, что к повреждению эстонско-финского газопровода могло быть причастно китайское судно. По данным местных правоохранительных органов, рассматривается несколько, включая российское "Севморпуть".



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