Песков ответил на угрозу Латвии закрыть Балтийское море для российских судов

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Любые угрозы России нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение латвийского президента закрыть Балтийское море.

"От кого бы они ни исходили, угрозы для РФ являются неприемлемыми", – сказал Песков.

Кроме того, он еще раз повторил, что Россия не имеет никакого отношения к происшествию на Balticconnector.

"Там действительно идет следствие. И он как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение, а я сразу оговорюсь, что Россия не имеет к этому никакого отношения, то, дескать, нужно подумать о том, чтобы закрыть для России Балтийское море", – сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ поэтому обратился к президенту Латвии с вопросом: "Что нужно сделать с Балтийским морем после того, как будет завершено расследование и, после того, как станет ясно, кто осуществил и кто заказал террористический акт на Балтике против "Северных потоков"?"

"Господин президент предпочел промолчать и ничего не говорить", – заключил Песков.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что члены НАТО могут согласиться на закрытие судоходства в Балтийском море из-за аварии на газопроводе Balticconnector, если будет доказана "вина России".

Сенатор Совета Федерации от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков напомнил, что латвийское правительство должно учитывать возможности Военно-морских сил своей страны, прежде чем предлагать идеи по закрытию моря. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что НАТО грубым образом нарушит международное право, если будет препятствовать прохождению российских судов.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Расследованием произошедшего Финляндия занимается совместно с Эстонией. Помимо этого, готовность оказать содействие в решении вопроса выразили в НАТО.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне произошедшего заявил, что если при расследовании будет установлено преднамеренное повреждение газопровода, то Альянс даст единый и решительный ответ. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кайя Мюккянена, повреждение Balticconnector было вызвано внешними силами.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что повреждение Balticconnector можно расценивать как атаку на инфраструктуру Североатлантического альянса.