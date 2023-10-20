Песков ответил на призыв президента Латвии закрыть Балтику для российских судов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Правда о виновных в диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" совсем скоро вскроется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложения латвийских властей закрыть Балтийское море после установки лиц, причастных к подрыву газопровода Balticconnector.

"В данном случае у господина президента Латвии хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении "Северных потоков", – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков сделал акцент на том, что РФ никогда не была и не будет причастна к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

"А вот как Латвия поведет себя в отношении случая с "Северными потоками", нам очень интересно", – резюмировал он.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал закрыть Балтийское море, если будет доказана "вина России" в повреждении Balticconnector.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне произошедшего заявил, что если при расследовании будет установлено преднамеренное повреждение газопровода, то Альянс даст единый и решительный ответ.

В конце сентября 2022 года утечки газа выявили на "Северных потоках". Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.



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