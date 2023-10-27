Сейм Латвии поддержал запрет на нахождение машин с номерами РФ в стране

Фото: depositphotos/phodopus

Сейм Латвии принял в первом чтении поправки, предусматривающие запрет на пребывание машин с российскими номерами на территории страны. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Согласно поправкам, автомобили с российскими номерами будут конфискованы, если владельцы не перерегистрируют их в течение трех месяцев. При конфискации машин их будут направлять Украине.

Законопроект может вступить в силу после принятия во втором – окончательном чтении. Сейм Латвии надеется, что поправки вступят в силу 15 ноября 2023 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментируя запрет на въезд в страны ЕС на машинах с российскими номерами, назвал происходящее абсурдом. Он заявил, что подобные решения делают еще более плачевными взаимоотношения РФ со странами Европы.

