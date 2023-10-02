Песков назвал абсурдными ограничения ЕС на въезд авто с номерами РФ

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Решения стран Евросоюза ограничить въезд на автомобилях с российскими номерами являются абсурдными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, подобные абсолютно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии наши отношения и, кстати, далеко не красят руководство этих стран, которые принимают подобные решения", – заявил представитель Кремля.

При этом, обратил внимание Песков, Россия на подобные меры не всегда должна отвечать зеркально. Стране следует поступать выгодным для нее образом.

Ранее несколько стран Евросоюза ограничили въезд на автомобилях с российскими номерами. Запрет на пересечение границ на таких машинах поддержали в Болгарии, Норвегии, Польше, Чехии, Финляндии, Эстонии, Латвии и других.

В частности, в Болгарии запрет начнет действовать до конца дня 2 октября, в Норвегии – с 3 октября. В Болгарии запрет распространят как на легковые, так и на грузовые авто.

Норвегия планирует запретить въезд автомобилей с российскими номерами – СМИ