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Вашингтон блокирует переговоры между Москвой и Киевом. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на американского журналиста Такера Карлсона.

По его словам, препятствие заключается в решениях американских чиновников. Как отметил журналист, ответственность за всех невинных людей лежит на Вашингтоне, поскольку правительство США не дает провести переговоры.

Не стоит думать, что это борьба между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, указал Карлсон.

"Мы буквально выплачиваем пенсии украинским чиновникам. Не существует украинского правительства, независимого от правительства США", – сказал он.

Журналист добавил, что глава РФ пытается урегулировать конфликт.

Ранее федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что достижение мира на Украине невозможно без участия в переговорах Владимира Путина. Он также отметил, что открыт к проведению встречи с российским президентом, если это принесет пользу и поможет продвинуть начало переговоров.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал несерьезным и смехотворным обсуждение мирных инициатив Украины с Европой без участия России. Он напомнил, что никаких контактов между Россией и Украиной на эту тему не было.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине