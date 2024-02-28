28 февраля, 09:10Политика
Карлсон заявил, что США препятствуют переговорам РФ и Украины
Фото: ТАСС/Zuma
Вашингтон блокирует переговоры между Москвой и Киевом. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на американского журналиста Такера Карлсона.
По его словам, препятствие заключается в решениях американских чиновников. Как отметил журналист, ответственность за всех невинных людей лежит на Вашингтоне, поскольку правительство США не дает провести переговоры.
Не стоит думать, что это борьба между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, указал Карлсон.
"Мы буквально выплачиваем пенсии украинским чиновникам. Не существует украинского правительства, независимого от правительства США", – сказал он.
Журналист добавил, что глава РФ пытается урегулировать конфликт.
Ранее федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что достижение мира на Украине невозможно без участия в переговорах Владимира Путина. Он также отметил, что открыт к проведению встречи с российским президентом, если это принесет пользу и поможет продвинуть начало переговоров.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал несерьезным и смехотворным обсуждение мирных инициатив Украины с Европой без участия России. Он напомнил, что никаких контактов между Россией и Украиной на эту тему не было.
Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
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