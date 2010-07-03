Самолет "Победы" вернулся во Внуково из-за птицы в двигателе

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Самолет "Победы" рейса Москва – Братислава вернулся в аэропорт вылета из-за птицы, сообщает Агентство "Москва".

Источник в обслуживающей компании аэропорта Внуково рассказал, что взлет рейса был прерван. На разбеге в левый двигатель попала птица. В связи с этим командир "Победы" оперативно принял решение о возврате на место стоянки. Борт заменят на резервный.

В пресс-службе авиакомпании информацию подтвердили. "Для обеспечения абсолютной безопасности полета сейчас готовится резервный борт для скорейшей отправки клиентов в Братиславу", – завили в "Победе".

В сентябре из-за столкновения с птицей вынужденную посадку совершил самолет "Уральских авиалинии", летевший из Краснодара в Иркутск. Посадка прошла благополучно.

В том же месяце птица ударилась в лобовое стекло лайнера авиакомпании. Воздушное судно следовало из Домодедово в Екатеринбург. Несмотря на это полет прошел в штатном режиме.