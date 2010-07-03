Крылатый дозор. Как работают орнитологические службы столичных аэропортов

12:21
Как изменилась работа орнитологических служб столичных аэропортов
За последние месяцы в российских аэропортах произошло несколько инцидентов: в Ростове-на-Дону частный самолет столкнулся с птицами сразу после взлета, а в августе самолет совершил вынужденную посадку в Подмосковье после того, как стая птиц попала в двигатель.
После этих ЧП в работе орнитологических служб столичных аэропортов произошли изменения. Например, в Домодедово защищает аэропорт от стай птиц пять ястребов. Также есть технические средства отпугивания птиц.
Как рассказала телеканалу Москва 24 специалист по орнитологическому обеспечению полетов аэропорта Домодедово Ника Рыжова-Аленичева, специальные установки отпугивают мимо пролетающих птиц.
"Установки транслируют тревожные голоса птиц, чтобы предупредить пролетающих птиц, что здесь опасность и не стоит задерживаться. И пропановые пушки, которые стреляют зарядом без последствий просто издавая звук похожий на оружейные выстрелы. Обычно мы это используем в комплексе", – рассказала специалист.
Рыжова-Аленичева отметила, эти установки хорошо действуют на пролетающих мимо птиц, тех, кто оказался в районе аэропорта впервые. Но местные птицы к отпугивающим средствам быстро привыкают, и понимают, что это бутафория. Тогда птиц отпугивают пять ястребов. Как рассказала специалист, пойманную на территории аэропорта добычу, им съесть не дают.
"Я быстро подхожу и меняю то, что она поймала, на мясо. А добычу мы забираем, чаще всего птица отделывается легким испугом и выдранными перьями", – отметила Рыжова-Аленичева.
Как уточняется, вылеты ястребов для распугивания птиц согласовывают с графиком полетов самолетов.
15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку на кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. По поступившей информации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего силовые установки были выведены из строя.
Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле. 226 пассажиров, которые находились на борту лайнера, были эвакуированы.
25 августа с кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321. Как пояснили представители "Уральских авиалиний", после жесткой посадки воздушное судно получило серьезные повреждения и поэтому его решили отправить на утилизацию.
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