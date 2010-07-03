Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля

10:20
10:20
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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"Все работы вчера завершили. Все части самолета были вывезены", – уточнила собеседница агентства.
Как пояснили представители "Уральских авиалиний", после жесткой посадки воздушное судно получило серьезные повреждения и поэтому его решили отправить на утилизацию. В будущем авиакомпания не планирует использовать никакие части аварийно севшего лайнера, подчеркнули в пресс-службе. Пока идет следствие, детали самолета будут хранить в ангаре, а затем утилизируют.
ЧП произошло утром 15 августа. Airbus A321, выполнявший рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей чаек и был вынужден экстренно приземлиться на кукурузное поле. На борту лайнера в тот момент находились 226 пассажиров. За помощью врачей обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Одна женщина была госпитализирована.
Летчикам A321 присвоили звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Межгосударственный авиационный комитет завершил работу с черными ящиками лайнера. В течение 30 дней участники комитета подготовят промежуточный отчет о результатах расследования.
29 августа фюзеляж Аirbus A321 "Уральских авиалиний" приподняли с грунта при помощи пневмоподушек, а спустя три дня его начали разрезать на части. Демонтаж самолета завершился в субботу, 24 августа.
МАК передал расшифровки бортовых самописцев Airbus A321 комиссии по расследованию
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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