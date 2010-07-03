Самолет экстренно сел в Ростове из-за плохого самочувствия пилота

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Самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва – Анапа, экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пилота. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Командир пассажирского лайнера, выполнявшего регулярный рейс из Шереметьево в Анапу, связался с диспетчерами ростовского авиаузла и доложил о резком ухудшении самочувствия второго пилота", – сказал собеседник агентства, добавив, что было принято решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту.

По его словам, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Ростова. Второй пилот передан бригаде скорой помощи.

В пресс-службе ростовского аэропорта Платов агентству подтвердили факт внеплановой посадки авиарейса, однако детали произошедшего уточнять не стали. По факту экстренной посадки самолета южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку, передает ТАСС.

Ранее самолет авиакомпании Thai Airways, следовавший из Лондона в Бангкок, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. На месте его ожидала бригада скорой помощи, пассажира доставили в больницу.

