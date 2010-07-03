Был допущен к полетам. "Аэрофлот" рассказал о здоровье погибшего пилота

15:03
Фото: depositphotos/Nordroden
Второй пилот рейса "Аэрофлота" Москва – Анапа, который скончался после вынужденной посадки самолета в Ростове-на-Дону, был допущен медицинскими службами для полетов. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.
"Медицинских противопоказаний у пилота не было", – сказали в пресс-службе.
Сотрудники авиакомпании добавили, что пилот проходил врачебно-летную экспертную комиссию накануне рейса Москва – Анапа, а также в декабре 2018 года и через пол года после этого. После проверки пилота признали годным к полетам и допустили к рейсам, поясняют в пресс-службе.
"К состоянию здоровья пилотов гражданской авиации в России предъявляются одни из самых жестких требований в мире. При возникновении вопросов к состоянию здоровья пилот не допускается к выполнению полетов", – отметили в пресс-службе.
В авиакомпании отмечали ранее, что решение посадить самолет принял командир воздушного судна. Cотрудники "Аэрофлота" выразили соболезнования родным и близким пилота.
Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс SU1546 по маршруту Москва – Анапа, экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пилота. По прилету пилоту была оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось. По предварительной версии, смерть наступила из-за сердечного приступа.
После дозаправки самолет продолжил рейс. Пассажиры обеспечивались согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании. Никто из пассажиров при посадке не пострадал. По факту произошедшего южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку.
СК начал проверку после смерти второго пилота лайнера Москва – Анапа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: