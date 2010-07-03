Был допущен к полетам. "Аэрофлот" рассказал о здоровье погибшего пилота

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Второй пилот рейса "Аэрофлота" Москва – Анапа, который скончался после вынужденной посадки самолета в Ростове-на-Дону, был допущен медицинскими службами для полетов. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

"Медицинских противопоказаний у пилота не было", – сказали в пресс-службе.

Сотрудники авиакомпании добавили, что пилот проходил врачебно-летную экспертную комиссию накануне рейса Москва – Анапа, а также в декабре 2018 года и через пол года после этого. После проверки пилота признали годным к полетам и допустили к рейсам, поясняют в пресс-службе.

"К состоянию здоровья пилотов гражданской авиации в России предъявляются одни из самых жестких требований в мире. При возникновении вопросов к состоянию здоровья пилот не допускается к выполнению полетов", – отметили в пресс-службе.

В авиакомпании отмечали ранее, что решение посадить самолет принял командир воздушного судна. Cотрудники "Аэрофлота" выразили соболезнования родным и близким пилота.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс SU1546 по маршруту Москва – Анапа, экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пилота. По прилету пилоту была оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось. По предварительной версии, смерть наступила из-за сердечного приступа.

После дозаправки самолет продолжил рейс. Пассажиры обеспечивались согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании. Никто из пассажиров при посадке не пострадал. По факту произошедшего южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку.

