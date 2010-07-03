В Москве происходят отмены и задержки авиарейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные аэропорты сообщили о задержках и отменах вылетов. Изменения коснулись порядка 40 рейсов. Об этом информирует сайт "Яндекс.Расписания".

Известно, что во Внуково один рейс задержали и 4 отменили. Воздушная гавань Домодедово оповестила о переносе времени вылета 16 самолетов. Еще 10 лайнеров не взлетят вовсе.

В столичном аэропорту Шереметьево сообщалось о задержке 7 рейсов.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Ранее сын художника Никаса Сафронова застрял в туалете на борту самолета. Конфуз произошел во время рейса Казань – Москва. Очевидцы сумели снять инцидент на видео.