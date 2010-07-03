Порядка 30 рейсов задержаны и отменены в трех столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные аэропорты сообщили об отменах и задержках рейсов. Изменения коснулись порядка 30 вылетов. Об этом информирует сайт "Яндекс.Расписания".

По имеющимся данным, во Внуково перенесли время 5 рейсов и 2 отменили. При этом, в Домодедово задержали 3 вылета, еще 14 самолетов не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Шереметьево известно о 2 перенесенных рейсах.

Причины отмен и задержек вылетов не сообщаются.

Ранее в МАК назвали причины авиакатастрофы в Ростове. Трагедия произошла 19 марта 2016 года, в результате погибли 62 человека.