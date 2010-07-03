Столичные аэропорты сообщили о задержках и отменах рейсов

В столичных аэропортах происходят отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

В частности, воздушная гавань Внуково объявила о переносе времени вылета для 3 лайнеров. В Домодедово известно о задержке 3 рейсов и отмене отправления 6 самолетов.

При этом в Шереметьево задержали 9 вылетов.

Причины изменений остаются неизвестными.

Ранее Следственный комитет инициировал проверку после смерти второго пилота лайнера Москва – Анапа. Мужчине стало плохо во время полета, в связи с этим командир самолета запросил экстренную посадку в Ростове-на-Дону.