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Общество

02:12

Столичные аэропорты сообщили о задержках и отменах рейсов

транспорт общество город

В столичных аэропортах происходят отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

В частности, воздушная гавань Внуково объявила о переносе времени вылета для 3 лайнеров. В Домодедово известно о задержке 3 рейсов и отмене отправления 6 самолетов.

При этом в Шереметьево задержали 9 вылетов.

Причины изменений остаются неизвестными.

Ранее Следственный комитет инициировал проверку после смерти второго пилота лайнера Москва – Анапа. Мужчине стало плохо во время полета, в связи с этим командир самолета запросил экстренную посадку в Ростове-на-Дону.

СК начал проверку после смерти второго пилота лайнера Москва – Анапа

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