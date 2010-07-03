В Якутии самолет выкатился за пределы ВПП

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В аэропорту города Мирный Якутии самолет авиакомпании "Ангара" выкатился за пределы ВПП. При инциденте лайнер не получил повреждений, сообщила РИА Новости врио руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по республике Юлия Шманева.

Как уточняется, при происшествии никто не пострадал. Якутская транспортная прокуратура начала проверку.

В Главке пояснили, что сообщение о происшествии в аэропорту Мирного поступило в 09.25 утра (по местному времени) от начальника смены филиала Аэронавигации Северо-Восточной Сибири.

Согласно предварительным данным, на борту самолета находилось 66 человек. На место происшествия направили оперативную группу отряда федеральной противопожарной службы по Якутии.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом ИК 200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, потерпел крушение при посадке в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и столкнулось со зданием очистных сооружений. После этого самолет загорелся.

Согласно сведениям МЧС, на борту находились 42 пассажира и пять членов экипажа. В "Ангаре" сообщили о 43 пассажирах, включая одного ребенка, а также о четырех членах экипажа.

Погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Второй пилот аварийного Ан-24 госпитализирован с травмами и ожогами.

