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Происшествия

12:17

"Победа" опровергла информацию о выкатывании самолета с ВПП в Кирове

транспорт происшествия

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Авиакомпания "Победа" опровергла информацию о выкатывании самолета рейса Москва – Киров за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) в аэропорту прибытия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Как объяснили в пресс-службе, после посадки воздушного судна в аэропорту Кирова во время разворота на ВВП из-за обледенения покрытия произошло скольжение самолета без дальнейшего выкатывания за полосу.

Уточняется, что для предотвращения выкатывания командир авиасудна применил необходимые действия. Все пассажиры самолета были доставлены в аэропорт на автобусах.

В настоящее время в аэропорту Внуково готовится резервный борт для выполнения рейса DP278 Киров – Москва. В пресс-службе пояснили, что возможны незначительные корректировки в расписании рейсов "Победы" на 23 декабря.

Кировская транспортная прокуратура организовала проверку информации.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что самолет "Победы", следовавший по маршруту Москва – Киров, выкатился за пределы ВВП в аэропорту прибытия. Как отмечалось, из самолета были эвакуированы 112 пассажиров.

В октябре в аэропорту города Мирный Якутии самолет авиакомпании "Ангара" выкатился за пределы ВПП. При происшествии никто не пострадал, лайнер не получил повреждений.

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