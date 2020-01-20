Самолет авиакомпании Utair экстренно сел в Краснодаре из-за проблем с шасси

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Самолет ATR-72 авиакомпании Utair, выполняющий рейс в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. В этот момент на борту находилось 47 пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

"После вылета из международного аэропорта Краснодара у самолета ATR-72 авиакомпании Utair, выполняющего рейс UT377 в Сочи, не убрались стойки шасси. Командиром воздушного судна было принято решение о возвращении самолета в аэропорт вылета. Аварийно-спасательная команда была приведена в готовность", – говорится в сообщении.

Как уточняется, инцидент произошел 19 января.

Ранее лайнер SSJ-100 иркутской компании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу вблизи Домодедово. Он выполнял рейс Сабетта – Москва.

Пострадавших нет. Причины экстренной посадки выясняются.