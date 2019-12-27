Самолет выкатился за пределы полосы в Шереметьево

Пассажирский самолет Superjet выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево. Как сообщили Москве 24 в пресс-службе аэропорта, пострадавших в результате инцидента нет.

"Во время движения самолета по рулежной дорожке, готовящегося к выполнению рейса SU1602 Москва – Самара, произошло выкатывание судна с рулежной дорожки на грунт. Инцидент не отразился на работе аэропорта", – сказали в авиагавани.

Как подчеркнула пресс-служба аэропорта, пассажиров оперативно высадили через заднюю дверь самолета согласно существующим правилам действий в чрезвычайных ситуациях. При этом ни пассажиры, ни воздушное судно не пострадали.

Пассажиры будут отправлены в Самару резервным бортом в 09.05 (мск). В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Ранее в пятницу, 27 декабря, в Казахстане произошла авиакатастрофа с человеческими жертвами. Выполняя рейс по маршруту Алма-Аты – Нур-Султан, воздушное судно потеряло высоту и пробило бетонное ограждение. Произошло столкновение со строением. На данный момент известно о 14 погибших.

