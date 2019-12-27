Столичные аэропорты задерживают и отменяют порядка 30 вылетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы происходят задержки и отмены авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что изменения коснулись порядка 30 рейсов.

Так, в Домодедово с задержкой отправятся 10 самолетов, еще 13 не взлетят вовсе. В воздушной гавани Внуково позже намеченного вылетят 2 лайнера.

В столичном Шереметьево сообщили о переносе трех рейсов.

В настоящее время причины задержек и отмен вылетов не сообщаются.

Ранее аэропорты заявили о готовности к росту пассажиропотока в новогодние праздники. При этом пассажиров просят заранее продумывать маршрут поездки в воздушные гавани, а также отслеживать дату и время вылета и прилета на официальном сайте аэропорта и в мобильном приложении.