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Москва 24

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Общество

05:37

Дополнительные автобусы из Москвы в Саратов запустят в преддверии Нового года

общество транспорт

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Дополнительные рейсы автобусов пустят из Москвы в Саратов в преддверии новогодних праздников. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Автобусы будут стартовать с международного автовокзала "Южные Ворота" в период с 28 по 30 декабря текущего года.

"Перевозчик ИП Лазарев В.В. выполняет дополнительные рейсы по маршруту Москва – Саратов 28 декабря 2019 года в 18:15, 20:00 и 23:15; 29 декабря 2019 года в 18:15, 19:15 и 23:15; 30 декабря 2019 года в 18:15 и 23:15", – говорится в сообщении.

Цена за поездку составит 2,5 тысячи рублей за взрослого и 1 тысячу 250 рублей за ребенка до 12 лет. Для получения льготы необходимо будет представить оригинал свидетельства о рождении.

Кроме того, в пресс-службе напомнили о том, что купить билеты на автобус можно в кассах автовокзалов и автостанций Мосгортранса, а также онлайн.

Ранее сообщалось, что московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Метро, МЦК и наземный транспорт в праздник будут бесплатными.

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