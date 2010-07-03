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21:41

Расписание ряда пригородных поездов Рижского направления МЖД изменится

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание ряда пригородных поездов Рижского направления Московской железной дороги изменится 11 и 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Изменения в графике движения поездов связаны с плановыми ремонтными работами.

В указанные дни поезда № 6007 Москва – Шаховская и № 6074 Шаховская – Москва не проследуют на участке Волоколамск – Шаховская. Технологические "окна" назначены с 12:40 до 16:40. Такое время было выбрано для того, чтобы сохранить привычное расписание поездов в пиковые часы. Между станциями Волоколамск и Шаховская будут работать компенсационные автобусы.

В пресс-службе компании просят пассажиров с пониманием отнестись к работам. Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на станциях, остановочных пунктах и на официальном сайте РЖД.

Ранее сообщалось, что более 120 пар дополнительных поездов будет курсировать между Москвой и крупными городами России на новогодние праздники. Дополнительные поезда будут курсировать с 25 декабря по 9 января.

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