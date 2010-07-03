Дополнительные поезда пустят между Москвой и крупными городами в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 120 пар дополнительных поездов будет курсировать между Москвой и крупными городами России на новогодние праздники, сообщает пресс-служба МЖД.

Уточняется, что одна пара включает в себя рейс туда и обратно. Дополнительные поезда будут курсировать с 25 декабря по 9 января, уточнили в пресс-службе.

"Это более чем на 10 пар больше, чем годом ранее, так как прогнозируется не две, а четыре "пиковые" выездные даты – с 27 по 30 декабря", – говорится в сообщении.

Дополнительные составы свяжут Москву с Брянском, Кировом, Старым Осколом, Курском, Белгородом, Льговом, Воронежем, Йошкар-Олой, Тольятти, Саранском, Пензой, Чебоксарами, Казанью, Санкт-Петербургом, Новозыбковом, Имеретинским Курортом и Калининградом.

Купить билеты можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий определили направления, стоимость которых значительно снизилась в преддверии Нового года. В новогодние праздники по России выгоднее всего полететь из Сочи в Ростов-на-Дону.

На 62% подешевели билеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский, на 61% – из Ставрополя в Санкт-Петербург, на 44% – из Сургута в Калининград, на 44% – из Нижневартовска в Санкт-Петербург. Также снизилась цена на билеты из Москвы в Тиват (Черногория), на 45% – из Москвы в Нью-Йорк (США), на 44% – из Москвы в Тирану (Албания).

Аналитики напоминают, что средняя цена на авиабилеты в последнюю неделю декабря всегда оказывается на 30–35% выше, чем в середине месяца. Если отправиться в путешествие через неделю после Нового года, можно сэкономить на стоимости билета до 20%.

