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13:28

13,2 млн пассажиров воспользовались МЦК в ноябре

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

13,2 миллиона пассажиров воспользовались поездами "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) в ноябре. Это на 11,2% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Новый рекорд по суточному пассажиропотоку установлен 29 ноября – 571,34 тысячи человек.

Наиболее популярными станциями стали Площадь Гагарина (более 1,1 миллиона пассажиров), Кутузовская (851 тысяча) и Ботанический сад (753 тысячи).

Ранее сообщалось, что с момента запуска МЦК им воспользовались порядка 400 миллионов пассажиров. Ежедневно МЦК пользуются порядка 500 тысяч пассажиров.

МЦК открыли в сентябре 2016 года. Сейчас оно проходит через 26 районов столицы, в которых живут около двух миллионов человек.

На кольце действует 31 станция с пересадками на 23 станции метро и 10 пересадками на девять радиальных направлений железной дороги, в том числе четыре пересадки на МЦД и наземный транспорт.

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