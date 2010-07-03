Около 85% пассажиров МЦД отметили улучшение качества поездок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 85% пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) отметили улучшение качества поездок по сравнению с первой поездкой по маршруту, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В опросе приняли участие около 10 тысяч человек. Он проводился при помощи интервью на станциях МЦД и пересадочных станциях метро, по телефону и посредством SMS.

В пресс-службе ведомства рассказали, что подобные опросы проводятся ежедневно с запуска проекта. У пассажиров прямо на станциях узнают мнение о поездке, на что получают предложения по улучшению проекта.

"Изначально самыми частыми замечаниями были увеличить количество мест и контролировать расписание. Первый вопрос совместно с РЖД мы уже решили – количество мест в сутки увеличилось более чем на один миллион, и согласно последним данным опроса, около 85% пассажиров отмечают существенное улучшение качества их поездки по сравнению с первой поездкой на МЦД", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что улучшилось и соблюдение графика движения. Выполнения расписания департамент будет добиваться от компании ЦППК, которая является перевозчиком.

Ранее сообщалось, что пассажиры двух Московских центральных диаметров за сутки 6 декабря совершили более 550 тысяч поездок. Это на 13,7% больше, чем до запуска МЦД. На такой рост повлияло несколько важных факторов: комфорт поездок, появление дополнительных пассажирских мест в поездах, а также бесплатный проезд.

Всего со дня запуска МЦД перевезли почти 7,5 миллиона пассажиров – 3,5 миллиона поездок совершено по первому диаметру и почти 4 миллиона по второму. Кроме того, по маршруту Одинцово – аэропорт Шереметьево за две недели с момента продления маршрута аэроэкспрессы перевезли свыше 200 тысяч пассажиров.

Диаметры запустили 21 ноября. До 8 декабря новый общественный транспорт работает бесплатно.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца 2019 года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой. На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

