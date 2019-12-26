Аэропорты готовы к росту пассажиропотока в новогодние праздники

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Аэропорты Домодедово и Внуково готовы к увеличенному пассажиропотоку в новогодние праздники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы авиагаваней.

"Новогодние каникулы – традиционно высокий сезон для авиатранспортной отрасли. Московский аэропорт Домодедово готов к бесперебойной работе в праздники. К эксплуатации подготовлено более 60 единиц спецтехники, в том числе машины для содержания аэродрома и деайсеры для противообледенительной обработки воздушных судов", – рассказали в пресс-службе.

Специалисты добавили, что также в аэропорту позаботились о противообледенительной жидкости с расчетом на весь сезон низких температур, закуплены и необходимые реагенты.

Там отметили, что в терминале Домодедово рядом с залом прилета внутренних рейсов в круглосуточном режиме работает медицинский пункт. Для всего руководящего состава также разработан и утвержден график дежурства на все новогодние праздники, отмечает пресс-служба.

Пассажиров просят заранее продумывать маршрут поездки в аэропорт, а также отслеживать дату и время вылета и прилета на официальном сайте аэропорта и в мобильном приложении.

В пресс-службе аэропорта Внуково также сообщили о готовности авиагавани к увеличенному пассажиропотоку.

"Преддверие Нового года – это особое время, когда многие решают отправиться в отпуск или навестить родственников. Международный аэропорт Внуково полностью готов к новогоднему росту пассажиропотока: организовано усиление смен сотрудников, задействованных в обслуживании пассажиров, воздушных судов и обработке багажа", – сообщили там.

В связи с традиционными предновогодними затруднениями на дорогах Москвы аэропорт Внуково рекомендует пассажирам пользоваться аэроэкспрессом, городским пассажирским транспортом или выезжать с большим запасом по времени.

Тем временем "Интерфакс" со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования билетов отмечает, что самым загруженным днем в столичных аэропортах в преддверии Нового года станет 30 декабря.

Отмечается, что аналитики сервиса изучили бронирования авиабилетов с вылетом по 400 маршрутам в период с 28 по 31 декабря. Оказалось, что наиболее востребованными стали внутренние рейсы в Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Симферополь и Уфу. Среди зарубежных направлений спросом пользуются рейсы в Ереван, Стамбул, Кишинев, Прагу, Минск и Баку.