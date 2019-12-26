Аэропорты готовы к росту пассажиропотока в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аэропорты Домодедово и Внуково готовы к увеличенному пассажиропотоку в новогодние праздники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы авиагаваней.
"Новогодние каникулы – традиционно высокий сезон для авиатранспортной отрасли. Московский аэропорт Домодедово готов к бесперебойной работе в праздники. К эксплуатации подготовлено более 60 единиц спецтехники, в том числе машины для содержания аэродрома и деайсеры для противообледенительной обработки воздушных судов", – рассказали в пресс-службе.
Специалисты добавили, что также в аэропорту позаботились о противообледенительной жидкости с расчетом на весь сезон низких температур, закуплены и необходимые реагенты.
Там отметили, что в терминале Домодедово рядом с залом прилета внутренних рейсов в круглосуточном режиме работает медицинский пункт. Для всего руководящего состава также разработан и утвержден график дежурства на все новогодние праздники, отмечает пресс-служба.
Пассажиров просят заранее продумывать маршрут поездки в аэропорт, а также отслеживать дату и время вылета и прилета на официальном сайте аэропорта и в мобильном приложении.
В пресс-службе аэропорта Внуково также сообщили о готовности авиагавани к увеличенному пассажиропотоку.
"Преддверие Нового года – это особое время, когда многие решают отправиться в отпуск или навестить родственников. Международный аэропорт Внуково полностью готов к новогоднему росту пассажиропотока: организовано усиление смен сотрудников, задействованных в обслуживании пассажиров, воздушных судов и обработке багажа", – сообщили там.
В связи с традиционными предновогодними затруднениями на дорогах Москвы аэропорт Внуково рекомендует пассажирам пользоваться аэроэкспрессом, городским пассажирским транспортом или выезжать с большим запасом по времени.
Тем временем "Интерфакс" со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования билетов отмечает, что самым загруженным днем в столичных аэропортах в преддверии Нового года станет 30 декабря.
Отмечается, что аналитики сервиса изучили бронирования авиабилетов с вылетом по 400 маршрутам в период с 28 по 31 декабря. Оказалось, что наиболее востребованными стали внутренние рейсы в Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Симферополь и Уфу. Среди зарубежных направлений спросом пользуются рейсы в Ереван, Стамбул, Кишинев, Прагу, Минск и Баку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: