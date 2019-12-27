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Политика

07:36

Жертвами крушения самолета в Алма-Ате стали 14 человек, еще 35 пострадали

происшествия политика

Фото: КЧС МВД РК

Жертвами крушения самолета в Алма-Ате стали 14 человек. Также появилась информация о 35 пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла во время рейса авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата – Нур-Султан. Во время взлета воздушное судно потеряло высоту и пробило бетонное ограждение. В результате, борт столкнулся с двухэтажным строением.

"В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14", – сообщили в мэрии Алма-Аты.

По информации генконсульства РФ в Казахстане, россиян на борту самолета не было. Сразу после инцидента на территории Казахстана приостановили деятельность авиакомпании, которая осуществляла перевозки.

Очевидец рассказал о падении самолета Алматы – Нур-Султан

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