Двигатель самолета в Новосибирске загорелся перед взлетом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двигатель самолета, вылетающего в Камрань (Вьетнам) из Новосибирска, загорелся при запуске, передает ТАСС.

Пассажиров рейса эвакуировали. При инциденте никто не пострадал. По предварительным данным, произошло воспламенение топлива.

Экипаж применил систему пожаротушения. На борту самолета находилось более 180 пассажиров. Для осуществления рейса будет предоставлен резервный борт.

15 января самолет пролил топливо на детскую площадку при начальной школе в Лос-Анджелесе в результате экстренной посадки, пострадали не менее 26 человек.