Подмосковный врач спас от инсульта авиапассажира во время полет

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Врач Мытищинской городской больницы Максим Борисов помог мужчине 60 лет, у которого развилась артериальная гипотензия во время перелета.

Как сообщает министерство здравоохранения Московской области, заведующий неврологическим отделением №1 направлялся в отпуск.

По словам самого специалиста, у мужчины понизилось давление и отсутствовал пульс. Его уложили, подняли ноги выше головы для улучшения кровообращения головного мозга и дали кислород.

"Если бы было упущено время, могла произойти трагедия – гемодинамический инсульт, который развивается из-за нарушения кровотока головного мозга", – сказал врач.

Борисов добавил, что у пассажиров оказались нужные препараты. В результате через 30 минут мужчина пришел в чувство.

Народный артист РФ Александр Розенбаум ранее также во время полета оказал в самолете медицинскую помощь женщине, которой стало плохо.