Медик спас смертельно раненого американца плюшевым медведем

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Сотрудник неотложной помощи в американском штате Чикаго спас жизнь мужчине с пулевым ранением головы при помощи плюшевого медведя.

Как сообщает ABC 7 Chicago, шальная пуля попала в лицо 44-летнему мужчине, когда он ехал в машине вместе с женой и трехлетней дочерью.

В этот момент мимо проезжал медик, который увидел истекающего кровью мужчину. Он схватил лежавшего рядом плюшевого медведя и прижал к ране.

Он остановил кровотечение, а затем находился с мужчиной до приезда скорой. Отмечается, что врачи позитивно оценивают шансы мужчины на выздоровление.

Ранее россиянин получил звание "лучший турист" в Китае после того, как спас утопающего. В качестве подарка мужчине оформили недельное проживание в отеле и билеты на самолет.