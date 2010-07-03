Россиянин стал "лучшим туристом" в Китае после того, как спас человека

Житель Петропавловска-Камчатского Юрий Пасканный получил звание "лучшего туриста" в городском округе Санья на юге острова Хайнань. Мужчина спас жизнь утопающему китайцу. В качестве подарка россиянин получил недельное проживание в отеле и билеты на самолет.
Инцидент произошел 23 марта в бухте Дадунхай, передает РИА Новости. Во время отдыха на пляже российский турист увидел, как двое спасателей вытаскивают из воды тонущего мужчину. Пасканный помог им вытащить пострадавшего на берег. До приезда скорой помощи у мужчины пропало сердцебиение.
Россиянин, который был знаком с азами оказания первой помощи, помог пострадавшему очистить дыхательные пути от воды, а также сделал искусственное дыхание. После того как приехали врачи, а пострадавший начал дышать, россиянин покинул пляж. Позднее его фотографии появились в местных новостных изданиях и власти курорта решили выразить ему благодарность на официальном приеме.
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