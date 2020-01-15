Самолет пролил топливо на детей при экстренной посадке в США

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Самолет пролил топливо на детскую площадку при начальной школе в Лос-Анджелесе в результате экстренной посадки, передает RT.

Как сообщает пожарная служба города в Twitter, не менее 26 человек, в том числе 17 детей, обратились за медицинской помощью. Все они получили незначительные травмы. Для оказания помощи на место прибыли 70 пожарных и фельдшеров.

Уточняется, что распоряжение об эвакуации людей из зоны ЧП, которая находится в 24 километрах от аэропорта, не поступало. Экстренную посадку совершил Boeing 777 авиакомпании Delta Air Lines. Самолет приземлился без происшествий.

Ранее было завершено расследование обстоятельств крушения самолета Sukhoi Superjet 5 мая 2019 года. Следователи установили, что трагедия в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, произошла из-за ошибки командира лайнера.