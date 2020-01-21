Иран признал, что попал двумя ракетами в украинский Boeing

21 января, 09:52
Фото: TASS/Abedin TAherkenareh/EPA
Украинский Boeing сбили двумя ракетами малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Об этом свидетельствует второй предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана о крушении самолета, передает РИА Новости.
В отчете говорится, что ракеты летели с северного направления. В момент удара лайнер летел над жилым районом. После того как ракеты попали в самолет, он начал стремительно терять высоту, затем столкнулся с препятствием в парке развлечений и рухнул на землю. Далее Boeing пересек футбольное поле и загорелся.
Согласно отчету, самолет вылетел из Тегерана в 06:12 (05:42 мск), а связь с ним пропала, когда он находился на высоте порядка 2,4 тысячи метров.
19 января в аэропорту "Борисполь" попрощались с погибшими в авиакатастрофе в Иране членами экипажа и пассажирами самолета авиакомпании МАУ. В воскресенье самолет с телами жертв трагедии приземлился в киевском аэропорту. На церемонии присутствовали Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, украинские военнослужащие, а также родственники 11 погибших граждан Украины, из которых девять членов экипажа и два пассажира.
Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В катастрофе погибли 176 человек – граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.
Изначально рассматривались версии, связанные в неисправностью систем лайнера. Позднее иранский КСИР взял на себя полную ответственность за катастрофу. Глава МИД страны Джавад Зариф заявил, что лайнер сбили случайно в результате "человеческой ошибки". По его словам, системы ПВО приняли воздушное судно за крылатую ракету.
Иран также указал на вину США в катастрофе с Boeing 737. Командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде отметил, что инцидент явился следствием агрессивных действий США в регионе.
Позднее Верховная рада Украины приняла заявление, в котором потребовала от Ирана официальных извинений и компенсаций за уничтожение пассажирского самолета.
Иран признал вину за сбитый украинский самолет
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