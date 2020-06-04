Польша прорыла канал в Балтику через косу в обход России

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Фото: TASS/EPA/Adam Warzawa
В Польше завершили первый этап работ по строительству канала на Балтийской (Вислинской) косе, который к 2022 году соединит город-порт Эльблонг с морем.
Президент Анджей Дуда заявил, что канал поможет "укрепить суверенитет государства, независимости и свободы в целом", а также позволит привлечь инвестиции.
Он добавил, что мечтает о том, что стране больше не придется просить у России разрешений на проход кораблей через воды Балтийского пролива.
Между тем в Институте природопользования БФУ имени Иммануила Канта заявили, что строительство может навредить местной флоре и фауне.
Доцент Олег Басс указал РИА Новости, что "сама задача, под которую делается этот проект, она ни экономически, ни даже политически не имеет никакого смысла".
Ранее польская экологическая ассоциация Eko-Unia совместно с отделением Greenpeace подали жалобу в Еврокомиссию на раскопки Балтийской косы.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также отмечал, что Польша не обсудила строительство с РФ согласно соглашению по Калининградскому заливу.
Польское издание Polityka указало, что проект является важным местом в предвыборной кампании Дуды, так как 28 июня в Польше пройдут президентские выборы.
6 мая стало известно, что Польша начала строительство конкурента "Северного потока – 2". Газопровода Baltic Pipe к 2022 году проложат от норвежского шельфа через Данию.
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