Россельхознадзор опроверг информацию о вымогательстве у польской компании

13:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Информация о вымогательстве главой Россельхознадзора Сереем Данквертом средств у польской "Млековита" не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Россельхознадзора Юлию Мелано.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о несоответствии действительности появившейся в ряде СМИ информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании "Млековита", – сказала Мелано.
Она подчеркнула, что федеральная служба намерена предъявить иск в отношении заявителей о якобы вымогательствах. Мелано пояснила, что подобные высказывания нанесли репутационный ущерб, который привел к дискредитации органов государственной власти.
Ранее полиция организовала проверку по факту поступившего к ним заявления от представителя президента польской компании "Млековита", который заявил о вымогательстве у него в размере 500 тысяч долларов со стороны главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.
Заявитель утверждал, что с него якобы требовали взятку за снятие ограничений на поставки продукции "Млековиты" из Польши в Россию.
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