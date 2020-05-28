Россельхознадзор опроверг информацию о вымогательстве у польской компании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Информация о вымогательстве главой Россельхознадзора Сереем Данквертом средств у польской "Млековита" не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Россельхознадзора Юлию Мелано.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о несоответствии действительности появившейся в ряде СМИ информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании "Млековита", – сказала Мелано.

Она подчеркнула, что федеральная служба намерена предъявить иск в отношении заявителей о якобы вымогательствах. Мелано пояснила, что подобные высказывания нанесли репутационный ущерб, который привел к дискредитации органов государственной власти.

Ранее полиция организовала проверку по факту поступившего к ним заявления от представителя президента польской компании "Млековита", который заявил о вымогательстве у него в размере 500 тысяч долларов со стороны главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Заявитель утверждал, что с него якобы требовали взятку за снятие ограничений на поставки продукции "Млековиты" из Польши в Россию.

