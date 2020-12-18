Власти столицы не планируют радикальных ограничений из-за COVID-19

21:15 (обновлено 18.12.2020 21:40)
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве не планируются радикальные ограничения в связи с коронавирусом. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил Сергей Собянин.
"Ничего радикального не планируем, так, как это сделано во многих европейских странах", – подчеркнул глава города.
Вместе с тем, по словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной.
"Ситуация остается сложной, количество больных, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тысячам", – отметил глава города.
Он подчеркнул, что многие из тех, кто пребывает в больницах, находятся в тяжелом состоянии. В связи с этим Собянин призвал москвичей беречь себя.
"Я попросил бы москвичей в преддверии Нового года все-таки быть осторожными – хочется походить и по торговым центрам, приготовиться к праздничному столу, но надо делать это все равно аккуратно, с соблюдением санитарных требований", – заявил Собянин.
Он также добавил, что российская вакцина от коронавируса показала свою высокую эффективность. По словам Собянина, он не ощутил тяжелых последствий после сделанной прививки. Мэр подчеркнул, что после вакцинации у него была только небольшая головная боль.
Ранее Собянин рассказал, что около миллиона москвичей смогут с 21 декабря сделать прививку от COVID-19.
Речь идет о работниках таких отраслей, как транспорт, энергетика и промышленность. Также вакцинацию смогут пройти сотрудники средств массовой информации.
Около миллиона москвичей смогут с 21 декабря сделать прививку от COVID-19
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