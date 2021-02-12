Песков рассказал о планах Путина на Мюнхенскую конференцию

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции, передает РИА Новости.

Конференции пройдет 19-20 февраля в режиме онлайн. Ожидается, что в ней примет участие президент США Джо Байден.

Кроме того, среди спикеров значатся глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также планируется выступление американского спецпосланника по вопросам климата Джона Керри.

На мероприятие, посвященное безопасности и другим актуальным вопросам в международной сфере, традиционно собираются мировые лидеры, политики и эксперты.

В январе Путин выступил онлайн на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В частности, он отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике.